Benidorm dará el lunes la licencia de obra para construir 117 viviendas sociales en Poniente

Tal y como recoge el proyecto básico, además de las 117 viviendas también se prevé la construcción de aparcamientos y trasteros, en una zona que está en plena expansión y desarrollo y que cuenta en sus proximidades con todo tipo de servicios públicos, como educativos y sanitarios, así como dos de los recursos medioambientales más importantes: el parque de El Moralet y nuestra playa de Poniente. Las obras van a suponer una inversión de alrededor de 12 millones de euros, de los que cuatro corresponden a fondos europeos, según informó en su momento la vicepresidenta primera y consellera del ramo Susana Camarero. El plazo de ejecución es de 24 meses.

El alcalde ha recordado que “esta promoción es la primera que se impulsa en la ciudad en cerca de 20 años.