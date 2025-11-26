Benidorm convoca la XIX edición del concurso para premiar las mejores ideas emprendedoras

Los interesados pueden presentar sus propuestas en la Sede Electrónica municipal hasta el 6 de diciembre. La baremación de propuestas presentadas a este concurso se realizará en tres fases.

En la primera, todas las propuestas serán valoradas por el personal de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local para comprobar que cumplen los requisitos establecidos en las bases, la segunda fase será el jurado del certamen el que valorará las mejores ideas conforme a una serie de criterios como innovación, viabilidad económica, viabilidad técnica, conocimiento del mercado potencial y desarrollo de la actividad en Benidorm. Asimismo, los proyectos presentados por personas empadronadas en Benidorm contarán con una puntuación de inicio en esta fase, al igual que los grupos en los que al menos la mitad de sus integrantes cumplan el requisito del empadronamiento. Ya en la tercera y última fase, las ideas seleccionadas serán expuestas ante el jurado, que valorará tanto la presentación como la originalidad del proyecto. El Ayuntamiento concederá cuatro premios por importe total de 5.000 euros, a los que se suma un premio especial del Rotary Club Benidorm dotado con 2.000 euros.