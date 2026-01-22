Asfaltado

Benidorm concluye este viernes los trabajos de asfaltado y pintura en la avenida de l’Aigüera

La obra mejorará el confort y la seguridad en la conducción e incorporará un carril bici en el margen derecho de la calzada

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Esta obra de asfaltado en una arteria tan importante para la movilidad de la zona centro y con la que se pretende renovar el firme de toda la avenida, que en algunos puntos estaba bastante deteriorado, mejorará el confort en la conducción y, lo que es más importante, la seguridad.

Asimismo, se resolverá un problema recurrente en la parte alta de la avenida con el paso de los autobuses urbanos debido a la estrechez de la calzada y al mal aparcamiento de vehículos a ambos lados. Como solución, en el tramo que va desde la calle San Marcos hasta Orxeta se eliminará la banda de aparcamiento del margen derecho para ensanchar la calzada, y se incorpora un carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida l’Aigüera.

