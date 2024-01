Benidorm cierra el programa EDUSI con el 54% de los proyectos completados y una inversión total de 11.5 millones

Benidorm cierra el programa EDUSI con fondos europeos con más de 11,5 millones invertidos en 17 proyectos. El Ayuntamiento asumirá con recursos propios diez obras no finalizadas, cuyo plazo de término estaba fijado para el 31 de diciembre de 2023

Entre los proyectos finalizados al 100% se encuentran la renovación y mejora de casi una treintena de calles y plazas en los barrios de Els Tolls, Colonia Madrid y los entornos de Maravall, Jaime I y el Cruce; o la creación del Parque de El Moralet que alcanza el millón de metros cuadrados de superficie verde forestal.

Benidorm ha certificado obras por importe de 11.5 millones, que corresponde con el 54% de la estrategia. Toni Pérez ha matizado que “no haber completado al 100% la EDUSI Benidorm no significa que se vaya a perder dinero, sino que no se realiza toda la inversión inicialmente prevista, como tampoco implica que el Ayuntamiento tenga que devolver fondos, puesto que a fecha de hoy no ha ingresado ni un solo euro del Gobierno central, habiendo asumido con recursos propios los 11,5 millones que suman las actuaciones certificadas a 31 de diciembre”. El importe que el Consistorio tiene pendiente de ingresar del Gobierno de España ronda los 5,7 millones de euros.