Benidorm celebra la Semana del Agua con actividades del 22 de marzo al 1 de abril

Desde el Ayuntamiento, el edil de Ciclo de Agua, Jose Ramón Gonzalez de Zarate, recuerda que Benidorm es un referente en la gestión del agua

Benidorm |

La programación comenzará el Día Mundial del Agua con la inauguración de una exposición sobre la historia, el presente y el futuro de la gestión hídrica en Benidorm, y continuará con visitas a infraestructuras como la potabilizadora y la depuradora, catas de agua, actividades educativas, charlas y la presentación de la huella hídrica del municipio. Una semana divulgativa pensada para todas las edades, desde escolares hasta público general, con el objetivo de concienciar sobre el uso responsable del agua.

Desde el Ayuntamiento, el edil de Ciclo de Agua, Jose Ramón Gonzalez de Zarate, recuerda que Benidorm es un referente en la gestión del agua y que actualmente se están ejecutando inversiones superiores a tres millones de euros en distintas infraestructuras.

