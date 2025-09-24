Benidorm celebra el Día del Turismo con la entrega de premios

Hoy ha tenido lugar el acto central del Día del Turismo en el que cada año se entregan los Premios de Turismo 'Ciudad de Benidorm'. Los galardonados han sido Jet2, al Grupo Social ONCE, a la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y a Abreca, en las categorías Internacional, Nacional, Autonómica y Local, respectivamente. A estos premios se añade la Mención Especial de estos premios, con la que se recordará al empresario local recientemente desaparecido Vicente Climent, propietario de la mítica sala de fiestas Benidorm Palace.

Las celebraciones seguirán mañana jueves, a las 11.00 horas, con una suelta de tortugas en la que se introducirán en el mar los ejemplares nacidos del nido localizado en la playa de Poniente el verano de 2024.