Benidorm avanza en el proyecto antiincendios de El Moralet con dos nuevos accesos

El Ayuntamiento de Benidorm ha completado las tareas de desbroce correspondientes a la tercera fase del proyecto de prevención de incendios en el parque de El Moralet, una actuación que permitirá crear e integrar 3,5 kilómetros de senderos de Xixo en este espacio natural

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado que esta fase del proyecto se desarrolla en una zona que hasta ahora era prácticamente inaccesible debido a la densa vegetación que se había acumulado con el paso del tiempo. Esta tercera fase incluye la creación de dos nuevos accesos al parque desde la avenida Cuba, uno de ellos junto al colegio Miguel Hernández, lo que mejorará notablemente la accesibilidad y el uso público del entorno natural.

Además, las labores de clareo y desbroce han permitido poner al descubierto una balsa de agua, en la que, muchas décadas atrás, durante los periodos de lluvia intensa, debía almacenarse agua procedente del riachuelo que discurre por buena parte de este tramo del barranco.

El proyecto está financiado con fondos de la Unión Europea – NextGeneration-EU y cuenta con un presupuesto total de 434.808,85 euros.El proyecto antiincendios en el parque de El Moralet se corresponde con la actuación 1 del PSTD ‘Verde Benidorm’ para el que el Ayuntamiento de Benidorm obtuvo una subvención dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado con fondos de la Unión Europea-NextGeneration-EU, incluida del Plan Territorial de Sostenibilidad de la Comunitat Valenciana y coordinada por Turisme Comunitat Valenciana. El presupuesto de esta actuación global asciende a 434.808,85 euros.

