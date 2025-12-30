Benidorm aprueba el proyecto para renovar la iluminación del acantilado del Castell con un presupuesto de 180.000 euros

Con la aprobación de la junta de gobierno local se da luz verde a la tramitación administrativa para la ejecución de este proyecto de renovación del Alumbrado Ornamental del acantilado del Balcón del Mediterráneo, financiada con cargo a fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, con inclusión expresa en la Actuación 12: Embellecimiento del Casco Antiguo: ‘Renovación de Alumbrado Ornamental del Acantilado del Balcón del Mediterráneo’. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público de Benidorm

El plazo de ejecución se sitúa en cinco meses y el plazo de garantía se ha establecido en un año una vez haya sido entregada la obra.

La nueva iluminación contará con ópticas específicas, tratamiento marino y criterios de mínima invasión. Además, la actuación incorporará un sistema de telegestión que permite el control, regulación y supervisión remota de la instalación, garantizando así una gestión eficiente, flexible y sostenible del alumbrado al tiempo que mantiene el carácter emblemático del enclave y minimiza los impactos sobre el medio marino y el cielo nocturno.

Entre las actuaciones más destacadas que figuran en el proyecto se encuentra la sustitución de las luminarias con el fin de conseguir mayor profundidad y ángulo en la iluminación de zonas concretas, proyectando la instalación de nuevas luminarias y ubicaciones para obtener los resultados deseados. Así, para la iluminación del muro de piedra de la cara Oeste del acantilado se propone aprovechar las luminarias existentes, pero aplicando una serie de medidas para mejorar el resultado actual. Igualmente se controlará la luz residual, evitando que esta se proyecte en el agua, para lo cual se instalarán los proyectores con un poco de inclinación hacia la pared.