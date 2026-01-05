Benidorm aprueba el proyecto para la instalación de nuevos puntos de recarga rápida y semirápida de vehículos eléctricos en Levante

La actuación, financiada con fondos europeos, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 y tiene un presupuesto que roza los 130.000 euros.

Entre los objetivos del Plan figura el incremento de la penetración del vehículo eléctrico en flotas municipales y empresariales, generar una infraestructura óptima de recarga y lograr una penetración mínima del 2,5% del vehículo eléctrico sobre las nuevas matriculaciones del parque municipal. En ese contexto, el Ayuntamiento se ha marcado como objetivo prioritario “el despliegue progresivo de una infraestructura de puntos de recarga, ofreciendo a la ciudadanía y visitantes la posibilidad de recargar sus vehículos mediante cargadores rápidos y semirrápidos en coherencia con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones que perseguimos” ha señalado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

Las obras establecidas en el proyecto aprobado contemplan la instalación de dos puntos de recarga con una potencia total de 80 kW, dotados de dos tomas tipo CCS Combo 2 (FF), con configuración 1x80 kW / 2x40 kW y modo de carga 4. Además, según ha precisado Muñoz, en el presupuesto del proyecto se incluyen “los costes propios de la instalación, así como los trámites para garantizar la viabilidad del suministro eléctrico”.

La ejecución del proyecto permitirá, según Muñoz, “la ampliación y mejora de la infraestructura municipal de recarga de vehículos eléctricos, el fomento de la movilidad eléctrica, la reducción de emisiones asociadas al transporte, la mejora de la eficiencia energética y la mejora de la competitividad turística de Benidorm como destino comprometido con la sostenibilidad y la transición energética”.