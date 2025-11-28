Benidorm aprueba en Pleno el Plan Director para fomentar la reutilización de aguas regeneradas en la ciudad

Ahora se someterá a un mes de información pública y pasado el plazo se resolverán las posibles alegaciones formuladas. Este plan ha sido redactado por la empresa Hidraqua. Escuchamos a José Ramón González de Zarate

La primera fase ya está en ejecución en la zona de Poniente. La inversión total estimada para la ejecución completa del Plan Director se sitúa en 25,79 millones de euros.

Además se ha aprobado la concesión de la Medalla Corporativa de Benidorm al exalcalde Rafael Ferrer Meliá, que se oficializará en el acto institucional del 6 de diciembre con motivo del Día de la Constitución Española.

El pleno también ha acordado la actualización del acuerdo de delegación a SUMA de la recaudación de tributos en fase ejecutiva, ampliando esta delegación para abarcar todos los ingresos de derecho público. La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos.

En el plano económico, el equipo de gobierno local ha aprobado en solitario –con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox– el abono de facturas por valor de algo más de 8,2 millones, en las que se ha omitido la función interventora por tratarse de servicios en los que se está tramitando el expediente de contratación, pero que se han de seguir prestando por tratarse de servicios básicos, tales como alumbrado, limpieza viaria o red semafórica, entre otras. También en el apartado económico se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 1.001.844,73 euros para el pago de facturas pendientes de ejercicios anteriores. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del gobierno, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE.

De igual forma se han aprobado los estatutos y la integración del Ayuntamiento de Benidorm en la Comunidad de Usuarios de Vertidos EDAR de La Vila Joiosa. En la misma sesión se ha aprobado inicialmente y por unanimidad el Reglamento Regulador de la Cesión de Uso Temporal del Recurso Habitacional por Urgencia Social del Ayuntamiento de Benidorm.

En el capítulo de despachos extraordinarios se ha aprobado con los votos de PP y PSOE y el contrario de Vox una propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con motivo del Día Internacional de le Lucha contra la Violencia de Género