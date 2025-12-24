Benidorm aprueba el pago de la primera remesa de bonos consumo por valor de algo más de 350.000 euros

En esta tanda se han incluido los bonos canjeados entre el 15 y el 21 de diciembre en alguno de los 488 establecimientos adheridos. Hay más de 34.000 empadronados mayores de 18 años que han solicitado y descargado sus bonos, y probablemente si estas personas todavía no han canjeados sus bonos, lo más seguro es que los empleen en estos próximos días, aseguran desde el consistorio de Benidorm. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Para esta sexta edición de #BenidormTeDaMás ha reservado inicialmente una partida de 1,8 millones de euros de fondos propios, como explicaba Toni Pérez

Así se han generado 2.476 bonos en los puntos de atención al público habilitados por el Consistorio para facilitar el acceso a estos descuentos a los ciudadanos sin medios o sin conocimientos tecnológicos. En concreto, en el punto del Salón de Actos del Ayuntamiento se han gestionado 1.631; mientras que los 845 restantes corresponden a las extensiones administrativas. En esta segunda semana de campaña, y hasta el término de la misma, se mantendrá activo los días laborables el punto del Ayuntamiento, en horario de 08:00 a 15:00 horas.