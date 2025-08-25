Benidorm aprueba por mayoría la caducidad del convenio urbanístico entre el agente urbanizador del PAU 1 Murtal y el consistorio

Benidorm declara la caducidad del procedimiento de resolución del convenio urbanístico suscrito entre el agente urbanizador del PAU 1 Murtal, la mercantil Prometosa, y el Ayuntamiento en junio de 2006. La aprobación de hoy supone ordenar el archivo de las actuaciones en este procedimiento.

Escuchamos a Lourdes Caselles, portavoz del gobierno y concejal de urbanismo

Por su parte el grupo municipal socialista ha señalado que el Pau MURTAL, queda así en via muerta tras el varapalo del Consell Jurídic Consultiu y denuncian que se ha perdido un año en un expediente deficiente.

Así mismo en el pleno se ha dado cuenta a los grupos políticos de la presentación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión cautelar de la sentencia contra la sentencia del TSJ sobre el APR-7 relativo a Serra Gelada, mientras estudia su anulación, el Ayuntamiento presenta el recurso de amparo ante el alto tribunal alegando una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Además, el pleno ratifica la adhesión de Benidorm a un pacto europeo de ciudades verdes que refuerza su apuesta por la sostenibilidad y da luz verde al convenio con el consorcio MARE para la gestión de residuos textiles y de aceites vegetales usados. Y por unanimidad se ha aprobado la concesión de los ‘Premios de Turismo’ a Jet2 Holidays, Grupo Social ONCE, las asociaciones AVE y Abreca y la mención especial para Vicente Climent y con los votos favorables de todos los grupos ha salido adelante la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, para iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones a varios agentes de la Policía Local.