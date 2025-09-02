CICLO DE AGUA

Benidorm aprueba la licitación del nuevo colector de aguas residuales en el Palau d’Esports L’Illa

La inversión, de 475.989 euros, acabará con los problemas operativos y reducirá el coste energético y el riesgo de vertidos.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado luz verde al proyecto, que ya ha sido revisado por los técnicos y cumple con todos los criterios técnicos y normativos exigidos por el planeamiento municipal y la legislación sectorial.

Actualmente, el Palau d’Esports se encuentra en una zona donde las redes municipales de alcantarillado aún están en desarrollo, por lo que desde su construcción las aguas residuales se han gestionado mediante una estación de bombeo interna. José Ramón González de Zárate detalla en que consistirá la nueva infraestructura “un nuevo colector por gravedad que anulará la estación de bombeo existente, reduciendo el consumo energético, los costes de mantenimiento y el riesgo de vertidos por fallo de bombeo”.

