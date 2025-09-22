Benidorm aprueba 2,9 millones extras para amortizar deuda en 2025

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado en la sesión plenaria de hoy una modificación presupuestaria para añadir 2,9 millones de euros a la partida destinada a la amortización de préstamos en 2025, financiados con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. Esto se suma a una amortización anticipada extraordinaria que ya se hizo en 2024 por un valor de más de 19 millones de euros.

Durante el pleno, Antonio Charco, concejal del PSOE, critica con dureza al gobierno local, acusándolos de haber “engañado” a la ciudadanía al asegurar que 2025 contaría con unos nuevos presupuestos presentados “a tiempo y en forma”. Charco ha reprochado al Partido Popular la falta de planificación, la demora y el uso del remanente de más de 40 millones de euros sin ejecutar una tercera parte del mismo.

En materia urbanística, con los votos favorables del PP y del PSOE y la abstención de VOX, se ha aprobado provisionalmente la versión inicial del Plan y Estudio Ambiental y Territorial Estratégico de Evaluación Ambiental del documento de levantamiento de la suspensión de la vigencia del Plan General de 1990 en las áreas de Sierra Helada, l’Illa y Sierra Cortina, al tiempo que se ha resuelto las siete alegaciones que se habían presentado al mismo durante el periodo de exposición pública. La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha recordado que “el Plan General de 1990 dejó en suspenso esas tres zonas” al entender que “debían someterse a una declaración de impacto ambiental”, trámite que se ha ido ajustando a los diferentes cambios normativos hasta la elaboración del documento aprobado hoy, que cuenta con “todos los informes favorables”.

Como ya se trasladó el pasado mayo cuando se aprobó su sometimiento a información pública, la isla ha quedado fuera de cualquier ordenación, mientras que se ha reducido a menos de una tercera parte el Plan Parcial que afectaba al área de Sierra Cortina –solo la parte sur que linda con el sector Médico Residencial- y en Sierra Helada solo queda una pequeña bolsa de suelo en el PAU 2.

Tras la decisión de hoy, el documento se remitirá a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat para su aprobación definitiva y para que, en su caso, se emita la correspondiente Declaración Ambiental y Territorial Estratégica.