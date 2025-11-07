TURISMO

Benidorm y Altea promocionan su oferta turística en la World Travel Market de Londres

Los municipios de la Marina Baixa están presentes en la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra del 3 al 6 de noviembre de 2025 y reúne a más de 5.000 destinos de 180 países.

Benidorm y Altea promocionan su oferta turística en la World Travel Market de Londres
Benidorm y Altea promocionan su oferta turística en la World Travel Market de Londres

Altea, ayer por la noche, participó dentro del espacio del Patronato de la Costa Blanca, en un acto promocional organizado por L’Exquisit Mediterrani, con el objetivo de consolidar y aumentar la demanda turística del municipio en el mercado británico, clave para nuestra comarca.

Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, mantienen reuniones con directivos de Jet2 Holidays, EasyJet y Love Holidays, entre otros operadores, así como con medios especializados y plataformas digitales de reservas, con el objetivo de reforzar las reservas turísticas de cara a los próximos meses, que por ahora se mantienen estables.

Además, el alcalde ha destacado que este tipo de encuentros permiten anticipar tendencias, escuchar al sector y seguir posicionando a Benidorm como un destino sólido, competitivo y sostenible, gracias al trabajo que la ciudad lleva desarrollando desde hace una década en su transformación como destino turístico inteligente.

