turismo

Benidorm y Altea, líderes en ocupación hotelera en la Marina Baixa

La comarca supera el 91% de ocupación y el sector califica la temporada como muy positiva, con un mes de septiembre que arranca con reservas ya en torno al 89%.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Benidorm ha cerrado el mes de agosto con un 93% de ocupación hotelera, el dato más alto de toda la Comunitat Valenciana. La capital turística ha registrado un fuerte tirón del mercado internacional, que ya representa más del 60% de los visitantes, con Reino Unido a la cabeza seguido de Portugal y España con un 37,5%. Por categorías, los hoteles de 4 estrellas se acercan al lleno con un 94% de ocupación.

En la Marina Baixa, Altea se ha situado incluso por encima, con un 94% de ocupación en el balance global, confirmando su fortaleza dentro de la Costa Blanca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer