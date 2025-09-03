Benidorm y Altea, líderes en ocupación hotelera en la Marina Baixa

Benidorm ha cerrado el mes de agosto con un 93% de ocupación hotelera, el dato más alto de toda la Comunitat Valenciana. La capital turística ha registrado un fuerte tirón del mercado internacional, que ya representa más del 60% de los visitantes, con Reino Unido a la cabeza seguido de Portugal y España con un 37,5%. Por categorías, los hoteles de 4 estrellas se acercan al lleno con un 94% de ocupación.

En la Marina Baixa, Altea se ha situado incluso por encima, con un 94% de ocupación en el balance global, confirmando su fortaleza dentro de la Costa Blanca.