Benidorm adjudica la rehabilitación de las columnas ‘Andrea’ del Paseo de Levante por 590.000 euros

La rehabilitación se enmarca “dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Verde Benidorm’ y va a suponer no sólo la renovación de estos elementos tan característicos y reconocibles de la primera línea de Levante y que datan de los años 90, sino también una mejora en la eficiencia energética y, por tanto, una reducción de emisiones, consumo y gasto. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Benidorm cuenta actualmente con 22 unidades de estas luminarias, de las que 18 se distribuyen a lo largo del paseo y cuatro se ubican en el cruce de la avenida Europa con la primera línea de playa.

Asimismo, se va a renovar el cableado de las canalizaciones y se tenderá un nuevo circuito de fibra óptica y nodos de control para la gestión inteligente que permitirá que las ‘Andreas’ cambien también el color de su iluminación.