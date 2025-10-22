Benidorm adjudica el contrato para implantar la red de agua regenerada en Poniente con una inversión de 384.000 euros

La actuación en esta Fase I en Poniente tendrá lugar junto a la playa, una zona con alta concentración de viandantes, por lo que desde el consistorio han incidido en que la empresa adjudicataria Hidraqua, aplique protocolos de organización y de medidas medioambientales necesarias para que los trabajos se realicen sin generar accidentes de cualquier tipo.

El proyecto ejecutará la primera fase de la red troncal de agua regenerada para el riego de parques y jardines en el entorno del barranco de Racharell, Xixo y La Cala, con una demanda potencial estimada de 6.300 viviendas, 156.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas y 127.000 de zonas verdes privadas.

Escuchamos a José Ramón González de Zarate, concejal de Ciclo de Agua de Benidorm

Este proyecto pionero se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos ‘Benidorm Visión 360’ y supondrá una importante contribución a la sostenibilidad ambiental del municipio al reducir la presión sobre los recursos de agua potable y permitir su uso en aplicaciones urbanas no potables, tales como el riego de zonas verdes y otros usos paisajísticos y de servicio público”.