Benidorm adjudica el contrato de asistencia técnica para el Plan de Gestión Integral de la Huella Hídrica a Hidraqua

El estudio permitirá conocer las demandas de los diferentes sectores económicos locales para adoptar decisiones que mejoren la eficacia y eficiencia en la gestión

El presupuesto del contrato asciende a 65.000 euros. El estudio permitirá “conocer las demandas de agua de los diferentes sectores económicos locales para adoptar decisiones que mejoren la eficacia y la eficiencia en la gestión. El presupuesto del Plan de Gestión Integral de la Huella Hídrica y todas las actuaciones que se desarrollarán asciende a 465.000 euros.

La línea de actuación busca el desarrollo de una plataforma web para el cálculo de la huella hídrica territorial en el municipio siguiendo los principios, requisitos y directrices de la norma ISO 14046 para la evaluación de la huella hídrica. El cálculo de la huella hídrica permitirá conocer asimismo la cantidad total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos de Benidorm, incluyendo el agua directamente consumida por la población como el agua utilizada en la producción de alimentos, productos industriales y otros servicios como el turismo.

Con los resultados en la mano, Hidraqua realizará una campaña de sensibilización en la que se presentarán los resultados de la huella hídrica para la primera anualidad y se hará una exposición explicativa de las medidas de reducción de la HH territorial.