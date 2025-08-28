Parques y jardines

Benidorm actúa sobre una parcela forestal en el Murtal para proteger la zona ante posibles incendios

Otro de los fines de esta intervención es que los usuarios y vecinos de esta zona puedan disfrutar de una zona de sombra en buenas condiciones

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La intervención se realiza sobre un área boscosa de unos 10.000 metros cuadrados con predominio de pinos y cercana a viviendas

Así lo explica José Ramón González de Zarate, concejal de Parques y Jardines

La parcela cuenta con cierta variedad de especies arbóreas, con predominio de pinos, y lo que se está haciendo es una limpieza de la zona, con la poda de ejemplares cuyas ramas se encuentran en mal estado. Se ha procedido al clareo en diversos puntos, así como a la limpieza de los restos vegetales secos que se encuentran en el suelo.

