Benidorm abre las puertas del hub ‘BeCiti’ para convertirse en referente de innovación y gestión del turismo

El Ayuntamiento de Benidorm ha abierto este martes en el Centre Municipal El Torrejó las puertas del hub BeCiti, un centro pionero en el campo de la innovación turística inteligente impulsado por el Consistorio con el objetivo de promover la transformación del sector del turismo desde la sostenibilidad, la tecnología y la inteligencia colaborativa. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, junto a la gestora de BeCiti, Silvia Blasco; y la edil de Innovación y Fondos Europeos, Aida García Mayor, han presentado en sociedad el espacio que albergará físicamente este proyecto, en un acto en el que también han participado otros miembros de la Corporación municipal; el gerente de Concesiones de Veolia –antes Hidraqua– en la Comunitat, Ciriaco Clemente; el presidente de Hosbec y del Instituto Tecnológico Hotelero, Fede Fuster; y el de ADESTIC –Clúster de empresas innovadoras para el turismo–, Salvador Benaigues; así como otros agentes sociales y empresariales.

El hub BeCiti –Benidorm Centro de Innovación Turística Inteligente– inició su andadura hace ahora seis meses y ha avanzado que cuenta ya con una veintena de empresas e instituciones interesadas en colaborar, cuyos convenios se materializarán en breve, para desarrollar conjuntamente proyectos, estudios y soluciones tecnológicas que puedan testarse en la ciudad antes de implementarse en otros destinos.

El proyecto BeCiti está incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Benidorm DTI + Seguro’ y se ha desarrollado de la mano de la mercantil Bosonit, consultora tecnológica especializada en Data y Advanced Analytics, y una de las compañías líderes en la ejecución de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa.

Para desarrollar sus objetivos, va a contar con una plantilla de cinco técnicos especializados en distintas ramas relacionadas con la tecnología, los datos y la innovación, y cuya labor se va a ver completada con la del personal que presta servicio en la Smart Office y en otros departamentos municipales y empresas colaboradoras con las que se vayan a desarrollar proyectos o soluciones tecnológicas determinadas.

Desde su inicio, cuenta con la colaboración de Veolia y Hosbec, con las que se está trabajando codo con codo en el primero de los desafíos planteados en este hub, como es la optimización en la gestión hídrica dentro de la administración hotelera y que permitirá replicar dentro de los establecimientos turísticos el modelo que ha convertido a Benidorm en uno de los destinos del mundo con una gestión hídrica más eficiente. Por ello, tanto Ciriaco Clemente como Fede Fuster han coincidido en aplaudir el trabajo que se está desarrollando dentro del hub de innovación, que han definido como “una forma totalmente nueva de entender la gestión del turismo”.