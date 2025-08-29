Benidorm abre el lunes el proceso para elegir a su Vecino Ejemplar de 2025

El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 30 de septiembre, al igual que el de la votación de las propuestas del presupuesto participativo. Este galardón impulsado por el Consejo Vecinal, con el respaldo de Participación Ciudadana, reconoce a personas cuya conducta sirve como modelo de convivencia y entrega. Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Participación Ciudadana de Benidorm

Además, llevará adjunto un texto donde se detallen los méritos que reuniría esta persona y que le harían digna de este reconocimiento, relacionados con el respeto a las personas, la solidaridad, la pacífica convivencia y la tolerancia entre los ciudadanos, junto al sacrificio personal, entrega solidaria o superación personal.

De entre todas las candidaturas presentadas hasta el 30 de septiembre, la comisión creada seleccionará a tres finalistas; candidaturas que se someterán al veredicto de un jurado formado por cinco personas significativas, elegidas por la comisión del Consejo Vecinal, vecinas de Benidorm pero ajenas a cualquier candidatura y a ellas se sumarán los vecinos ejemplares galardonados en ediciones anteriores que lo deseen. Todo ese jurado tendrá la última palabra en la elección del Vecino Ejemplar de 2025.

Escuchamos a la presidenta de la comisión del Premio Vecino Ejemplar, Teresa Garrido