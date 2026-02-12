BeCiTi lanza su primer reto de Innovación Abierta: medir y certificar la huella hídrica de los establecimientos hoteleros

Desde hoy y hasta el 6 de marzo pueden inscribirse empresas, investigadores y agentes del conocimiento. El objetivo de esta propuesta que cuenta con el apoyo del consistorio, HOSBEC y el Grupo Veolia es identificar y validar soluciones que permitan avanzar hacia una certificación de huella hídrica en establecimientos hoteleros. Escuchamos a la concejala de Innovación, Aída García Mayor

Este reto vinculado a la gestión hídrica es el primero de los que tiene previsto impulsar desde BeCiTi, centro creado con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.