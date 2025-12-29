El Ayuntamiento de Villajoyosa reordenará y urbanizará el cruce de las calles Alicante y Jaume I “El Conqueridor”, ubicado en el barrio de Poble Nou y donde se ubica la Residencia-Hospital Asilo Santa Marta y un centro escolar. La actuación tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad peatonal de la zona.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “se trata de una zona que actualmente presenta una configuración heterogénea y deficiencias en el pavimento”. Por lo que las obras previstas permitirán mejorar todas estas cuestiones además de dotar de mayor accesibilidad a los usuarios de este barrio.

Además, se mejorará la accesibilidad con la actualización de los rebajes en los pasos de peatones para adaptarlos a la normativa vigente, utilizando baldosa táctil de hormigón. En cuanto a la pavimentación, se renovará el aglomerado asfáltico de la calzada y se instalarán nuevos pavimentos de adoquín de hormigón en las aceras.