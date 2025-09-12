SESIÓN PLENARIA

Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi da luz verde al relevo en la gestión de los servicios estivales de la playa de l’Albir

El pleno extraordinario, celebrado esta mañana por el Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi, ha aprobado la cesión del contrato de gestión indirecta del servicio público de explotación de servicios de temporada, en la playa de L'Albir, a la mercantil Criskemills.

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

El contrato cedido fue suscrito con su adjudicatario Pedro Muñoz el 12 de noviembre de 2013, con un plazo de ejecución de diez años prorrogables por dos años más por acuerdo expreso de las partes. El pasado mes de marzo el concesionario presenta escrito ante el Ayuntamiento exponiendo que, a partir de abril, gestionará los servicios de la playa la mercantil Criskemills, designando como administrador único por tiempo indefinido a Christian Muñoz Mills.

Además, la empresa adjudicataria del servicio se hace responsable del cuidado y limpieza de la playa mediante la maquinaria adecuada.

