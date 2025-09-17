OBRAS

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi adjudica por más de un millón de euros las obras de encauzamiento del Barranco Hondo

Según ha anunciado el concejal de Urbanismo, Toni Such, las obras darán comienzo a mediados de octubre y se ejecutarán en dos lotes diferenciados.

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado las obras de 'adecuación de cauces y ramblas, encauzamiento del Barranco Hondo entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos y mejora en la gestión de vertidos, reutilización del agua y reducción de fugas a la UTE Contratas y Viales de Levante S.L.U. con GRUEXMA S.L. Una inversión total de 1.198.722 euros.

Las obras se han adjudicado en dos lotes. El primer lote, con un presupuesto de 961.129,80 euros, incluye la adecuación de cauces y ramblas, así como el encauzamiento del Barranco Hondo en el tramo comprendido entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos. Por su parte, el segundo lote, dotado con 143.416,77 euros, contempla obras destinadas a mejorar la gestión de vertidos, promover la reutilización del agua y reducir fugas, en estrecha relación con el propio encauzamiento del barranco.

Además, de forma paralela, se acometerán mejoras en la red de saneamiento y en el sistema de agua potable, con el objetivo de optimizar el rendimiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

