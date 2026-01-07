El Ayuntamiento de Finestrat licita las obras de la Escuela Infantil número 2

Un nuevo centro educativo que reforzará la oferta de educación infantil en el municipio. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,87 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de catorce meses.

La escuela se construirá en una única planta, con accesos desde la calle Sevilla y la avenida Barcelona. El centro contará con ocho aulas para alumnado de hasta tres años, entre ellas dos aulas específicas para niños y niñas de hasta dos años, además de sala polivalente, aula de usos múltiples, cocina y patios exteriores adaptados.