El Ayuntamiento de Finestrat licita las obras de la Escuela Infantil número 2

El colegio podrá tener un total de 116 niños

Un nuevo centro educativo que reforzará la oferta de educación infantil en el municipio. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,87 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de catorce meses.

La escuela se construirá en una única planta, con accesos desde la calle Sevilla y la avenida Barcelona. El centro contará con ocho aulas para alumnado de hasta tres años, entre ellas dos aulas específicas para niños y niñas de hasta dos años, además de sala polivalente, aula de usos múltiples, cocina y patios exteriores adaptados.

