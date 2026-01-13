Obras

El Ayuntamiento de Finestrat invierte cerca de un millón de euros en la renovación de las calles históricas del casco antiguo

La Alcaldesa Nati Algado, acompañada del concejal de Obras, Guillermo Lloret y el técnico de proyecto, Óscar Llorca, visitan las obras en ejecución de algunas de las calles más antiguas del casco histórico tradicional: Darrere Cases, Alcoi, Figueretes y Puig Campana

La actuación financiada al 80% por la Diputación de Alicante a través del Plan Planifica abarcan más de 4.500 metros cuadrados, se convertirá en espacios más peatonales con la renovación de aceras para hacerlas más anchas, más accesibles y la calzada que pasará a ser adoquinada. La obra incluye la renovación del alumbrado público, que será más eficiente, y la canalización de las aguas pluviales para frenar los efectos de las lluvias torrenciales. También está proyectada la mejora de la red de agua potable y saneamiento.

