El Ayuntamiento de Finestrat invierte cerca de un millón de euros en la renovación de las calles históricas del casco antiguo

La actuación financiada al 80% por la Diputación de Alicante a través del Plan Planifica abarcan más de 4.500 metros cuadrados, se convertirá en espacios más peatonales con la renovación de aceras para hacerlas más anchas, más accesibles y la calzada que pasará a ser adoquinada. La obra incluye la renovación del alumbrado público, que será más eficiente, y la canalización de las aguas pluviales para frenar los efectos de las lluvias torrenciales. También está proyectada la mejora de la red de agua potable y saneamiento.