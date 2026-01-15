La avenida de l’Aigüera de Benidorm cortada al tráfico del 19 al 23 de enero por obras de asfaltado

Durante los trabajos los accesos a los parkings podrían verse afectados puntualmente. Las obras del Plan de Asfalto se extenderán desde la confluencia de la Plaza de SSMM Reyes de España hasta la calle Virgen del Rocío y donde se van a realizar tareas de fresado, asfaltado y pintura. El tramo entre la Plaza SSMM Reyes de España y calle Orxeta permanecerá cerrado desde el lunes hasta el viernes, mientras que entre las calles Orxeta y Virgen del Rocío el tráfico se suspenderá del miércoles al viernes. En el tramo que va desde la calle San Marcos hasta Orxeta se va a eliminar la banda de aparcamiento del margen derecho para ensanchar la calzada, y se incorporará un carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida l’Aigüera.

Además, desde ayer miércoles Benidorm reordena el tráfico en la zona de El Murtal en la Cala y lo hace para mejorar todo el entorno del colegio y mejorar así los itinerarios escolares y se ha invertido el sentido de circulación del tráfico en la prolongación de la Avenida Marina Baixa hasta la Avenida Murtal en la zona de la Cala un eje muy concurrido sobre todo en el entorno del Colegio Murtal

Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Movilidad de Benidorm

De esta manera el acceso se realizará desde la avenida Marina Baixa y la salida será por la Avenida Murtal, y con ello se fomenta alternativas más seguras en el ámbito educativo y siempre mejorando los itinerarios escolares.