Avanzan las obras del Pont de Montcau en Altea

El proyecto ahora comenzarán las labores en superficie, lo que permitirá avanzar de manera visible en la transformación del espacio urbano. Lo que llevará al corte de tráfico de vehículos en la calle Filharmònica a partir del próximo 2 de marzo y tiene un plazo de ejecución de 3 meses.

Desde el Ayuntamiento, la edil de área, Aurora Serrat subraya que “en todo momento estará garantizado el acceso peatonal, mediante la colocación de pasarelas y la habilitación de itinerarios seguros para las personas que transiten por la zona”. “Esta semana ya se empezará con el picado de las aceras que se habían mantenido hasta el momento y el corte se hace imprescindible para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las siguientes actuaciones”; ha explicado Serrat, quien ha detallado que los trabajos a partir de ahora van a consistir en la reposición de acometidas de saneamiento; instalación del resto de servicios urbanos, como agua potable, drenaje, alumbrado, telecomunicaciones y riego; excavación y cajeo de la calzada; preparación de la base del nuevo pavimento; ejecución de los nuevos pavimentos; formación de parterres y colocación de mobiliario urbano.