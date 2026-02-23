obras

Avanzan las obras del Pont de Montcau en Altea

Desde el Ayuntamiento continuarán informando puntualmente sobre la evolución de las obras y cualquier novedad relevante

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Avanzan las obras del Pont de Montcau en Altea
Avanzan las obras del Pont de Montcau en Altea | Onda Cero Marina Baixa

El proyecto ahora comenzarán las labores en superficie, lo que permitirá avanzar de manera visible en la transformación del espacio urbano. Lo que llevará al corte de tráfico de vehículos en la calle Filharmònica a partir del próximo 2 de marzo y tiene un plazo de ejecución de 3 meses.

Desde el Ayuntamiento, la edil de área, Aurora Serrat subraya que “en todo momento estará garantizado el acceso peatonal, mediante la colocación de pasarelas y la habilitación de itinerarios seguros para las personas que transiten por la zona”. “Esta semana ya se empezará con el picado de las aceras que se habían mantenido hasta el momento y el corte se hace imprescindible para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las siguientes actuaciones”; ha explicado Serrat, quien ha detallado que los trabajos a partir de ahora van a consistir en la reposición de acometidas de saneamiento; instalación del resto de servicios urbanos, como agua potable, drenaje, alumbrado, telecomunicaciones y riego; excavación y cajeo de la calzada; preparación de la base del nuevo pavimento; ejecución de los nuevos pavimentos; formación de parterres y colocación de mobiliario urbano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer