La Asociación Empresarial de Finestrat premia este viernes la constancia y el espíritu emprendedor del empresariado local

ASEFI celebra su tradicional gala bianual con su cuarta edición. Un evento para reconocer y celebrar el talento, la constancia y el espíritu emprendedor del tejido empresarial de Finestrat.

Entre los premios que entregará la Asociación está la trayectoria empresarial, la innovación tecnológica, el impulso comercial, la creatividad en espacios urbanos, la experiencia gastronómica, la sostenibilidad energética, el liderazgo en distribución, la energía que mueve a las empresas, la fuerza inspiradora, la expansión empresarial, el apoyo al tejido empresarial. Además, habrá dos premios especiales al socio/a de honor. La cita será este viernes a partir de las ocho y media en el Restaurante Casa Modesto de La Cala.

Y este año con un componente solidario pues se colabora con la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) ya que una parte de cada inscripción se destina a apoyar su labor y a las familias que luchan contra esta enfermedad.