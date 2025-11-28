Empresarios

La Asociación Empresarial de Finestrat premia este viernes la constancia y el espíritu emprendedor del empresariado local

Y este año con un componente solidario pues se colabora con la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) ya que una parte de cada inscripción se destina a apoyar su labor y a las familias que luchan contra esta enfermedad

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Finestrat obtiene 40.000 euros de Turisme Comunitat Valenciana para dar a conocer su oferta de recursos y servicios turísticos
Finestrat obtiene 40.000 euros de Turisme Comunitat Valenciana para dar a conocer su oferta de recursos y servicios turísticos | Onda Cero Marina Baixa

ASEFI celebra su tradicional gala bianual con su cuarta edición. Un evento para reconocer y celebrar el talento, la constancia y el espíritu emprendedor del tejido empresarial de Finestrat.

Entre los premios que entregará la Asociación está la trayectoria empresarial, la innovación tecnológica, el impulso comercial, la creatividad en espacios urbanos, la experiencia gastronómica, la sostenibilidad energética, el liderazgo en distribución, la energía que mueve a las empresas, la fuerza inspiradora, la expansión empresarial, el apoyo al tejido empresarial. Además, habrá dos premios especiales al socio/a de honor. La cita será este viernes a partir de las ocho y media en el Restaurante Casa Modesto de La Cala.

Y este año con un componente solidario pues se colabora con la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) ya que una parte de cada inscripción se destina a apoyar su labor y a las familias que luchan contra esta enfermedad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer