Arranca mañana la Semana Europea de la Movilidad en Benidorm con actividades para todos los públicos

La programación arranca con una ruta peatonal junto a ONCE. El concejal de Movilidad, Francisco José Muñoz, ha detallado en qué consistirá.

A esta le seguirá un calendario lleno de propuestas educativas y de concienciación. El miércoles 17 estarán dedicados a los más pequeños, con actividades infantiles enfocadas en la educación vial, especialmente sobre las señales presentes en el entorno escolar. El jueves 18 se centrará en los estudiantes de 1º y 4º de Formación Profesional, quienes participarán en una actividad orientada al uso responsable del patinete eléctrico. El viernes 19 se celebra el Día del Transporte Urbano, con viajes gratuitos en toda la red gestionada por la empresa Avanza. Ese día se presentarán también las nuevas líneas de autobús urbano, como parte del impulso a una movilidad más eficiente. Escuchamos a Muñoz.

Además, el edil ha animado a la ciudadanía a participar activamente durante toda la semana utilizando la aplicación WALK15, con la que se pueden registrar pasos y contribuir al reto colectivo de caminar más por una ciudad más saludable.