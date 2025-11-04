JUZGADOS

Arranca el juicio contra dos exconcejales del Ayuntamiento de Benidorm y otras seis personas

El juicio se desarrollará en siete sesiones, la primera de ellas este jueves, 6 de noviembre, y las seis restantes durante el mes de diciembre

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Este jueves, 6 de noviembre, comienza el juicio contra dos concejales del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benidorm y otras seis personas acusadas de presuntas irregularidades en la contratación de personal municipal entre 2009 y 2012

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados seis años y medio de prisión, además de quince años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

Según la acusación, se habrían efectuado 43 contrataciones de trabajadores presuntamente vinculados al PSOE. La denuncia se originó a raíz de la documentación presentada por el Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos, que posteriormente se personó como acusación particular.

Entre los encausados figuran los exediles socialistas de Hacienda, Natalia Guijarro, y de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez. Los hechos se remontan a 2010, cuando el PSOE accedió al gobierno local tras una moción de censura al PP. Poco después, el equipo de gobierno aprobó una nueva Relación de Puestos de Trabajo, respaldada por los sindicatos, aunque desde Intervención municipal se habían advertido reparos a buena parte de esos puestos.

