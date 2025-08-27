El área accesible de la playa Centro de Villajoyosa atiende a más de 100 usuarios al día

Hasta el 15 de septiembre estará en funcionamiento este servicio, ubicado en la zona de la Basseta de l’Oli, de 10 a 17 horas de manera ininterrumpida todos los días.

Este servicio tiene un aforo de 100 personas que son atendidas por 6 profesionales cualificados, además de disponer de infraestructuras adaptadas a las necesidades de sus usuarios.

Además, la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad ofrece un servicio de transporte gratuito hasta la playa accesible a aquellas personas con problemas de movilidad hasta el 15 de septiembre.

El Alcalde Marcos Zaragoza y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, han visitado esta playa accesible que como en años anteriores y para usuarios de todas las edades está teniendo una gran acogida y “cada vez más personas con problemas de movilidad hacen uso de la playa accesible para poder disfrutar de una jornada de baño”, explicó el primer edil.

Marcos Zaragoza indicó que “tenemos todos los recursos disponibles para poder atender a los usuarios, sobre todo familias y personas mayores, para que puedan disfrutar de una jornada de playa totalmente accesible”.

La playa accesible de Villajoyosa cuenta con muletas para entrar en el agua así como sillas anfibias por lo que los usuarios pueden sumergirse en el mar con total seguridad.