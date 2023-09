Aprobadas en el pleno las distinciones de Benidorm, dar carpetazo a la Zona Azul y desestimar del recurso del PSOE al plan de Poniente

Benidorm ha celebrado hoy su pleno ordinario, aprobándose todos los puntos con la mayoría absoluta del Partido Popular. Los primeros puntos debatidos han sido la concesión de la distinción Ciutat de Benidorm, con motivo de la conmemoración del NOU d’Octubre, a Jaume Fuster. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. También por unanimidad se han aprobado, parcialmente, las propuestas para los premios de Turismo Ciudad de Benidorm.

El primero, avalado por todos los grupos, para nuestro grupo de comunicación, los Informativos de Antena 3.

Así mismo por unanimidad se ha aprobado los premios Ciudad de Benidorm a la periodista británica Michelle Baker y al periodista alicantino Francisco J.Benito. La nota discordante en la moción la ha puesto Vox, votando en contra de la Mención Especial al exsecretario autonómico de Turismo Francesc Colomer, por pertenecer al partido Socialista. En todo caso, ésta se ha aprobado por mayoría.

En igual término se han aprobado las designaciones de los nuevos patronos de la fundación Visit Benidorm, que tradicionalmente se aprobaba por unanimidad, pero que esta vez ha tenido los votos en contra del PSOE. El voto ha salido tras un debate tenso. Las portavoces de Psoe y PP, Cristina Escoda y Lourdes Caselles. Para los primeros, el objetivo de los populares es mermarles representación en todos los foros y ámbito de la ciudad, y para los populares, esa merma se la otorgado el pueblo de Benidorm en las elecciones municipales dando al PP 16 concejales frente a los ocho del PSOE.

También se ha aprobado rescindir el contrato de la Zona Azul y la Grúa a la empresa concesionaria. La propuesta ha sido criticada por el PSOE no por el contenido, sino por el momento, a apenas un año antes de finalizar el contrato, y seis años después de que la empresa empezara a incumplir el pliego de condiciones. El concejal socialista, Miguel Soldevila, ha afirmado que la incapacidad de los populares ha permitido a la mercantil sacar beneficios al tiempo que no cumplía las condiciones del pliego de condiciones de contrato, un pliego muy criticado por los populares, pero que no se han molestado en hacer cumplir. También criticó que no se le vaya a sancionar a la empresa, que continuará con el servicio hasta que la resolución sea definitiva. Por último les ha reprochado haber convertido la ciudad en una incomprensible sucesión de carriles azules, verdes , naranjas y blancos, no habiendo aprobado para estos últimos ninguna ordenanza que lo regule.

Y con graves acusaciones el Gobierno popular ha tumbado el recurso de reposición presentado por el PSOE para paralizar el convenio urbanístico de la zona de Poniente donde se ha concedido licencias para edificar, donde antes estaba prohibido, y donde se proyecta una nueva pista de atletismo. Los socialistas pedían paralizarlo hasta contar con algún dictamen del Consell Consultiu sobre su legalidad, al entender que se trata de un "pelotazo" en toda regla que el PP está decidido a llevar a cabo lo antes posible favoreciendo a la empresa. Lourdes Caselles, portavoz del Partido Popular, ha dejado claro su posicionamiento ante dichas acusaciones diciendo que la ley permite que un proyecto no se paralice pese a tener un recurso de reposición, cuando "como es el caso", no supone un riesgo de imposible reparación posterior, punto este cuestionado por la oposición.

En otro orden de cosas, el pleno también ha aprobado el autoreglamento de participación ciudadana y una moción del PP en contra de la amnistía.

En cuanto a la propuesta socialista para crear una comisión para organizar los actos conmemorativos del 700 aniversario de la Carta Pobla de Benidorm, el Partido Popular ha ejercido su mayoría absoluta para tumbarla, pese a que los socialistas se habían ofrecido a modificar algún punto que no gustaba a los populares, como era el posible cambio del escudo actual de Benidorm por el elaborado por Pere María Orts i boch

Una vez finalizado el pleno, el Sindicato de Policías y Bomberos de Benidorm ha solicitado una reunión urgente con el concejal para ser informado sobre las consecuencias de la rescisión del contrato de la ORA y cómo afectará esto a sus trabajadores.