Aprobadas nuevas inversiones para mejorar la gestión del agua en Villajoyosa

El Pleno municipal ha aprobado el sistema de bombeo y conducción de aguas residuales en la zona del río amadorio, donde cada vez que se registran precipitaciones se acumulan grandes cantidades de agua. El edil de Urbanismo, Pedro Ramis, explica en la sesión plenaria que “este acuerdo es fruto de las gestiones que se han hecho durante este mandato por parte del Alcalde Marcos Zaragoza con la Generalitat”. Así indicó que “contamos con un sistema que arrastra carencias desde hace años y ahora se van a poder afrontar con estas inversiones previstas”.

El plan que se va a llevar a cabo en cuatro años (2027-2030) incluye actuaciones como la renovación de la estación de bombeo principal de Villajoyosa; la construcción de un tanque anti-DSU (tanque de tormentas) en la misma estación de bombeo; la reparación y la renovación de las líneas de impulsión del municipio; y la reparación y renovación de las estaciones de bombeo de El Torres, Hospital y AP-7 que pertenecen al municipio. El importe total de estas intervenciones se estima, a la espera de redactar los proyectos técnicos de cada una de ellas, en 15,8 millones de euros (sin IVA), de los que el Ayuntamiento aportará un 10 % (2.758.800 euros) y el resto lo financiará la EPSAR.

Por otro lado, también en el pleno en ruegos y preguntas se ha hablado sobre la mejora en la estación depuradora para incorporar un tratamiento terciario avanzado. Esta actuación, con una inversión cercana a los cuatro millones de euros, permitirá depurar el agua con sistemas de microfiltrado y membranas, aumentando así su calidad y posibilitando su reutilización con mayores garantías, especialmente en usos agrícolas y otros servicios.