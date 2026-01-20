Anémona y el Club Náutico de Benidorm superan los 5.000 kilómetros solidarios del reto ‘Remando a Belén’

Anémona y el Club Náutico de Benidorm han superado ampliamente el reto solidario ‘Remando a Belén’, alcanzando un total de 5.010 kilómetros remados en ergómetros. El objetivo inicial de la prueba era completar 3.200 kilómetros, la distancia simbólica que separa Benidorm de Belén, una meta que fue superada gracias a la participación ciudadana.

La iniciativa, desarrollada durante las fechas navideñas, ha demostrado la capacidad de movilización social de la comarca, combinando deporte, solidaridad y compromiso colectivo. En el proyecto han participado entidades, instituciones y numerosos vecinos. Como colofón al reto, María Botella, presidenta de Anémona, junto a otros miembros de la asociación y representantes del Club Náutico de Benidorm, han hecho entrega de tres cheques solidarios a las asociaciones Aspanion, Asbech y Cruz Roja, destinando los fondos recaudados a apoyar su labor social.