Altea selecciona diez propuestas finalistas para los Presupuestos Participativos 2025-2026

Entre ellas: una campaña para evitar que la basura llegue al mar, un mirador con sombra en la calle Sol, acciones para reducir plásticos, medidas para disminuir la quema agrícola, la ampliación de zonas infantiles en Altea la Vella, espacios controlados para grafitis, una beca digital para familias con menos recursos, un rocódromo municipal, un espacio psicopedagógico y mejoras de seguridad vial en la avenida Nucía.

El concejal recuerda que la votación está abierta hasta el

12 de diciembre

en

alteaparticipa.es

o de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano.