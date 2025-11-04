Altea renueva el parque infantil del CEIP El Blanquinal para mejorar la seguridad

Según ha explicado la concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat, es la última intervención en el centro y ha consistido en la renovación completa de los juegos infantiles y del pavimento de caucho del patio de Primaria. Además, en el mismo centro educativo se ha realizado una importante mejora en la red de saneamiento, tras detectarse una fuga de agua en una fuente del recinto.

Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de mejora de parques y espacios públicos, que incluye otras intervenciones recientes como la renovación del parque del CEIP Les Rotes y del parque de San Pere, entre otros.