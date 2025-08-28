Medio Ambiente

Altea renueva el “Parc Carabiners” y lo convierte en un espacio de juego e integración en plena naturaleza

La actuación ha consistido en la adecuación y puesta en valor del Parc de Carabiners, una zona verde municipal en un entorno pseudoforestal

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

El coste del proyecto de restauración y mejora ha ascendido a 48.300€. El parque está ubicado entre la Playa de la Olla y la zona norte de Villa Gadea, en pleno Corredor Verde. Escuchamos a José Orozco, edil de Medio Ambiente de Altea

Además, se ha construido una cuneta perimetral para evitar escorrentías y la instalación de un conjunto de juegos infantiles de nueva generación. Entre los juegos incorporados destacan un circuito de trepa y redes, una pirámide de troncos de equilibrio, un tobogán, un arenero, la reparación del columpio existente y la colocación de pasos chinos que conectan los distintos elementos entre sí. Los juegos están construidos con materiales naturales, principalmente madera de Robinia, originaria de Europa, lo que asegura durabilidad y un alto contenido en conservantes naturales.

