Altea refuerza su seguridad con la incorporación de 18 nuevos agentes a la Policía Local

Se han incorporado 12 nuevos agentes funcionarios de carrera y 6 interinos a la plantilla de la Policía Local alteana. Con esta ampliación, el cuerpo policial refuerza su capacidad operativa y mejora la atención a las necesidades de los vecinos y vecinas del municipio. Escuchamos a Deo Sánchez, concejal de Seguridad Ciudadana de Altea

Los nuevos agentes, que han superado el proceso selectivo, se incorporaran en el próximo curso que organice el IVASPE para realizar la formación correspondiente. Durante esta primera semana recibirán formación sobre varias materias; como el uso del aplicativo de gestión policial EUROCOP, acreditación en el uso del DESA, utilización de medios defensivos, comunicaciones, e interacción con el ciudadano. Posteriormente, se integrarán a las labores de vigilancia, control del tráfico, atención a emergencias y vigilancia de espacios públicos.

Por otra parte, el viernes 14 de noviembre 7 Agentes de la Policía Local de Altea recibirán la Cruz Distintivo Blanco por sus 25 años de servicio.