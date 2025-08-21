Altea pone en marcha formaciones laborales gratuitas para jóvenes en septiembre

El proyecto de Empleo de Cruz Roja con la colaboración de la concejalía de Comercio, Emprendimiento e Innovación tiene como objetivos mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral por medio de acciones formativas, mejorando las competencias personales y laborales. Beatriz Nomdedeu, del área de formación de Cruz Roja Altea

Así mimo los departamentos de Juventud y Comercio de Altea han puesto en marcha otra formación para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en colaboración también con Cruz Roja. La acción formativa tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre en la sede de Cruz Roja Altea y está enfocada a jóvenes de 18 y 30 años. Este taller “Mejorar la empleabilidad” es una acción que forma parte del proyecto de empleo de Cruz Roja que nace de la colaboración de diferentes entidades.

Escuchamos a José María Borja concejal de comercio de Altea