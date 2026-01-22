Altea una de las poblaciones costeras de nuestra comarca que ha sufrido daños materiales a consecuencia de la borrasca ‘Harry’

En el caso concreto de la zona de Cap Negret, a la altura del nº12, ha sido la que peor ha soportado el importante oleaje. Así mismo la carretera del Albir y las playas urbanas los lugares afectados, como es de costumbre cada vez que se produce un temporal. Sobre todo, en Cap Negret se ha visto un deterioro de las zonas frontales de algunos edificios.

La semana pasada el Ayuntamiento y Costas mantuvieron una reunión para tratar el tema del deterioro de la playa en ese punto. Además, el próximo martes 27 de febrero hay prevista una reunión de Costas, Ayuntamiento y vecinos de los edificios afectados porque se quiere asegurar la zona, reforzar la seguridad de las viviendas y continuar el paseo existente” ha comentado el primer edil Diego Zaragozí. Preventivamente la zona de miradores del Paseo, la Carretera del Albir y el Paseo de Cap Negret han estado cortados al uso peatonal y al tráfico por una cuestión de seguridad.

Aunque al parecer el temporal más intenso ha transcurrido ya, en las próximas horas se alerta de viento y se recomienda mantener la precaución.

Además, desde el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante han dado a conocer algunas de las intervenciones relacionadas con el viento en nuestra comarca, concretamente en Polop. La mayoría de las intervenciones de los bomberos están siendo principalmente por elementos sueltos en tejados y techos, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, y vallas o elementos urbanos movidos por el fuerte viento. No hay que destacar graves incidencias o heridos.