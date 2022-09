Altea invertirá dos millones de euros en la mejora infraestructuras y caminos

Los proyectos incluidos en estos casi 2 millones de inversión que prepara el ayuntamiento de Altea pasan por diversas mejoras del firme de las calles, mejoras en caminos de la localidad o mejoras en la señalización, especialmente en urbanizaciones. En total, 1,94 millones de euros para rehabilitar todos los desperfectos que se encuentren en las urbanizaciones, carreteras y caminos de Altea.

Las inversiones van más allá, también se va a destinar una partida para la ampliación del cementerio municipal con la construcción de 172 nichos más. “Una actuación -ha explicado el edil del área, Diego Zaragozí- cuyo coste asciende a 247.000€ y a la que se añaden la reparación de cubiertas de Palau Altea con 172.000€ de inversión; la habilitación del Centro de Formación Ocupacional y Aula de Estudio 24 horas con 115.735€ de costo; las obras de renovación del césped del campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva, valoradas en 177.000€ y la mejora de accesibilidad y viales en la Calle Alfaz del Pi con 127.000€. Inversiones que ascienden a 838.735€ más el 21% de IVA”.

Por lo que respecta a inversiones en caminos y urbanizaciones, el concejal ha pormenorizado que “se va a ejecutar la pavimentación de calles, caminos y mejorar el firme y la señalización en Urbanizaciones, tales como el Camí del Garroferet, el camino del Cementerio de Altea la Vella, el Camí del Mandem, el Camí en Carbonera, el Camí en el Planet, el Camí Vell d’alacant, el Carrer Ramblas, y las siguientes calles ubicadas en urbanizaciones: C/ Liebre, Intersección Camí del Garroferet, C/ Erika; C/ Agret, C/ Azalea, C/ Lavanda, C/ Puerta de Hierrro, C/ Petunia, C/ Brisas, Avda. Bernia y C/ Petunia, C/ Rosa, C/ Canna, C/ Manises, c/Friula, C/ Moraira, C/ Denia y C/ Costa de Azahar”. Todas estas mejoras tienen un coste conjunto de 762.000€ más IVA”.

Un esfuerzo inversor que causará molestias a los ciudadanos, ha reconocido Zaragozí, que ha pedido disculpas por anticipado a la población pero que estima que el resultado habrá merecido la pena.