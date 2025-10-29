Altea impulsa una campaña de educación ambiental para mejorar la gestión de residuos

El Ayuntamiento de Altea pone en marcha un nuevo servicio de Educación Ambiental, con una duración prevista de tres meses y un presupuesto de 52.998 euros. El objetivo es mejorar la gestión de los residuos y promover un cambio de actitud hacia un modelo más sostenible.

Como parte de la campaña, mañana jueves 30 de octubre a las 17:30 horas, se impartirá en el Centro Juvenil un taller gratuito de compostaje para el huerto, coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra.

Además, la concejalía ha anunciado que en las próximas semanas se adjudicará el suministro de tres camiones y nuevos contenedores, bolsas y cubos para la recogida de fracciones de la materia orgánica del suelo.