El PP de Altea y el gobierno municipal coinciden en exigir una solución urgente para la rotonda de Altea la Vella

El Partido Popular presentará una moción en el próximo pleno para exigir que el Ayuntamiento reclame formalmente la ejecución urgente de la rotonda de acceso a Altea la Vella La portavoz popular, Rocío Gómez, recuerda que cuatro años después no se ha conseguido absolutamente nada. Gómez asegura que cada día sin esta infraestructura supone un riesgo para los vecinos y afirma que el PP no dejará de presionar hasta que el Ministerio actúe.

Por su parte, desde el equipo de gobierno, el alcalde Diego Zaragozí reconoce la necesidad indiscutible de esta rotonda y recuerda que es una reivindicación histórica de Altea, independientemente del color político.