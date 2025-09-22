Transporte universitario

El PP de Altea denuncia que el gobierno municipal deja de apoyar las ayudas al transporte universitario a Alicante

Pero el equipo de gobierno de Compromís y PSOE desmienten estas declaraciones

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Ayuntamiento de Altea
Ayuntamiento de Altea | Onda Cero Marina Baixa

Desde el Partido Popular de Altea exigen al gobierno municipal que ponga en marcha de manera inmediata una solución real, ya sea recuperando el autobús directo a la Universidad de Alicante o articulando ayudas económicas para los estudiantes alteanos, como hacen municipios vecinos. Escuchamos a la edil popular de Altea, Silvia Pérez

El gobierno alteano a través de la concejalía de educación aseguran que se reunieron con estudiantes de la Universidad y con sus familias y que se tenían consolidarse como asociación de estudiantes y firmar un convenio para poder articular esa ayuda, pero finalmente esto no ha salido adelante, como explica la concejala de educación Alteana, Xelo González

Desde el consistorio alteano aseguran que los estudiantes siguen teniendo la puerta abierta para ayudarles a formar esa asociación y poder firmar ese convenio y obtener ese financiamiento

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer