El PP de Altea denuncia que el gobierno municipal deja de apoyar las ayudas al transporte universitario a Alicante

Desde el Partido Popular de Altea exigen al gobierno municipal que ponga en marcha de manera inmediata una solución real, ya sea recuperando el autobús directo a la Universidad de Alicante o articulando ayudas económicas para los estudiantes alteanos, como hacen municipios vecinos. Escuchamos a la edil popular de Altea, Silvia Pérez

El gobierno alteano a través de la concejalía de educación aseguran que se reunieron con estudiantes de la Universidad y con sus familias y que se tenían consolidarse como asociación de estudiantes y firmar un convenio para poder articular esa ayuda, pero finalmente esto no ha salido adelante, como explica la concejala de educación Alteana, Xelo González

Desde el consistorio alteano aseguran que los estudiantes siguen teniendo la puerta abierta para ayudarles a formar esa asociación y poder firmar ese convenio y obtener ese financiamiento