El PP de Altea critica la subida del 40% del IBI aprobada por Comprmís y PSOE

El Partido Popular de Altea asegura que el aumento del 40% en el Impuesto de Bienes Inmuebles, aprobado en 2024 por PSOE y Compromís es desproporcionado y ahoga a las familias. Además, Mónica Gómez, portavoz popular añade que Diego Zaragozí y su equipo anunciaron unas supuestas ayudas que no han sido aprobadas.

Por su parte, el equipo de gobierno ha asegurado que el aumento forma parte de una regularización común en todos los municipios de la comarca y que las ayudas, las cuales pueden llegar hasta 300 euros, se enmarcan en las gestiones y presupuestos de 2026, año en que se harán efectivas.