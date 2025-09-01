El PP de Altea critica la gestión de obras inacabadas y deficiencias en varios proyectos municipales

El Partido Popular ha acusado al gobierno de Diego Zaragozí de mantener obras inacabadas o con deficiencias que, a su juicio, proyectan una imagen negativa del municipio. Entre los ejemplos citados figuran los badenes que provocan daños en los vehículos, las obras del casco antiguo con un pavimento irregular y la peatonalización de la avenida Comunidad Valenciana. Además, el concejal Paco Berenguer señala la situación del Paseo San Pere, donde se está en proceso de renovación de la zona de juegos

infantiles habiendo pasado los plazos previstos para su ejecución.

Por su parte, el alcalde Diego Zaragozí, ha respondido que "El carrer Sant Pere no s'ha obert perquè l'empresaestà pressionant de l'Ajuntament de no acabar l'obraa canvi de demanar més diners del que va ser l'obra concedida. Nosaltres no anem a fer-ho,Nosaltres ja hem denunciat a l'empresaper no acabar les obres que tocava, simplement."