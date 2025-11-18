Altea anuncia un concurso público para la gestión de la Cafetería del Centro Social

El consistorio aprueba el pliego de condiciones que regirá el concurso público para la gestión de la cafetería del Centro Social. Con ello se da el primer paso para la reapertura de la misma. Así lo anuncia la edil de Bienestar Social, Anna Lanuza.

La reapertura de la Cafetería del Centro Social podría llevarse a cabo a principios del 2026 y algunas de las mejoras que se han tenido que llevar a cabo para sacar a concurso la reapertura, son por ejemplo la colocación de nuevas puertas de seguridad; el cambio de la instalación de gas de la cocina y remodelación de la misma; colocación de luces de emergencia; reposición de aluminio de la carpintería; renovación del mobiliario y aire acondicionado.